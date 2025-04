Premier League, rallenta l'Arsenal: solo pari con l'Everton. Il Liverpool 'vede' il titolo

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Si chiude sul punteggio di 1-1 il 'lunch match' di Premier League tra l'Everton e l'Arsenal, valido per la 31esima giornata della massima serie inglese. I 'Gunners' sbloccano il risultato al 34' con l'acuto di Trossard su assist di Sterling ma non basta: a inizio ripresa (49') ci pensa Ndiaye su calcio di rigore a segnare la rete del definitivo pareggio. Ottimo punto per i 'Toffees' di Moyes che salgono a quota 35 punti e ipotecano la salvezza (l'Ipswich terzultimo è indietro di 15 lunghezze). Per Arteta invece si spengono a 'Goodison Park' le residue speranze di titolo: l'Arsenal secondo (impegnato martedì 8 aprile nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid), sale infatti a 62 punti, a -11 dal Liverpool capolista atteso domani (domenica 6 aprile) a 'Craven Cottage' contro il Fulham. Arne Slot sorride: il 20° scudetto dei 'Reds' è più vicino che mai.