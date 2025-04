Tris Fulham al Liverpool: Slot a +11 sull'Arsenal. Juric retrocede con sette gare d'anticipo

LONDRA (INGHILTERRA) - La domenica di Premier League si apre con il botto: il Liverpool incassa la seconda sconfitta stagionale in campionato, la prima lontana da Anfield Road . A Craven Cottage , nel match valido per la 31esima giornata della massima serie inglese, i 'Reds' cadono 3-2 contro il Fulham . Avanti al 14' con Mac Allister , Salah e compagni subiscono la rimonta dei ' Cottagers ' che calano il tris già nella prima frazione con Sessegnon (23'), Iwobi (32') e Rodrigo Muniz (37'). Nella ripresa il Liverpool attacca a testa bassa, accorcia le distanze con il gol di Luis Diaz (72') ma il risultato non cambia più. Nonostante il ko, Slot resta saldamente in vetta, inchiodato a 73 punti e a +11 sull' Arsenal secondo a 62. Il Fulham invece sogna l' Europa : la formazione di Silva sale infatti all'ottavo posto, a 48 punti.

Fulham-Liverpool 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Pari Chelsea, Juric retrocede con sette giornate d'anticipo

Delude il Chelsea: i 'Blues' non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Brentford e rallentano la loro corsa alla Champions League. La squadra di Maresca è quarta a quota 53 punti ma il City di Guardiola, indietro di sole due lunghezze, ha la possibilità di superare i londinesi vincendo il derby contro lo United a 'Old Trafford'. A pochi chilometri dallo stadio del Brentford, arriva invece il primo verdetto della Premier League 2024/2025: il Southampton dell'ex Roma Ivan Juric retrocede aritmeticamente in Championship (10 punti in 31 partite). La sconfitta per 3-1 arrivata in casa del Tottenham (doppietta Johnson e gol di Tel) certifica il ritorno dei 'Saints' (in gol Mateus Fernandes) in seconda divisione con ben sette giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato inglese: è la prima volta che accade. Juric ha inoltre sette partite per evitare al Southampton un altro triste primato: diventare la squadra con meno punti nella storia della Premier League. Il Derby County, nel 2007/08, si era fermato a 11.

Brentford-Chelsea 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tottenham-Southampton 3-1: cronaca, tabellino e statistiche