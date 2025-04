Dopo la retrocessione , adesso la separazione. Ivan Juric non sarà più l'allenatore del Southampton . Una decisione quasi scontata, dopo che la sconfitta contro il Tottenham ha sancito la discesa del club in Championship a sette giornate dal termine . Un record negativo che pone così termine all'avventura inglese dell'ex allenatore della Roma. Al momento è atteso solamente l'annuncio ufficiale. Lo stesso Juric ha deciso di lasciare il club, esercitando una clausola presente nel suo contratto.

I numeri di Juric in Premier

Nominato a dicembre come allenatore, è durata cinque mesi l'avventura di Juric al Southampton. Per quanto riguarda la Premier League, nelle quattordici partite con lui in panchina è arrivata una sola vittoria (in trasferta contro l'Ipswich Town), un pareggio e dodici sconfitte. Solamente quattro i punti guadagnati.

"Ci è mancata la fisicità"

"Quello che ci è mancato di più in questi mesi è la fisicità: la nostra è completamente diversa rispetto alle altre squadre della Premier League". Queste le dichiarazioni di Juric subito dopo la retrocessione. Quindi, il croato ha ringraziato il pubblico, che ha sostenuto la squadra: "Un tipo di cultura differente. Questo, persino per la mia mentalità, è qualcosa di incredibile. I tifosi mostrano amore anche in un momento come questo".

Non solo la retrocessione: gli altri possibili "record" per il Southampton

Il Southampton ha "conquistato" il record per la retrocessione con più anticipo della storia della Premier. Ma il club potrebbe raggiungere altri due "primati": quello del minor numero di punti conquistati e quello del maggior numero di gol incassati. Al momento appartengono entrambi al Derby County del 2007/08. La squadra conquistò 11 punti in classifica (il Southampton è a 10), sono 15 invece attualmente i gol incassati dai Saints in meno rispetto a quel Derby (89).