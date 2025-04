"Grealish, notte brava: imita DiCaprio tra modelle, alcol e un conto da migliaia di euro"

Nonostante un rendimento poco costante e il suo Manchester City che sta ancora lottando per un posto nella prossima Champions League, Jack Grealish ha deciso di fare festa in modo spettacolare. L'esterno inglese è stato beccato in un locale dopo la vittoria per 5-2 contro il Crystal Palace (dove è entrato solo all'87' in campo) mentre si dava alla pazza gioia tra alcol, modelle e un conto salatissimo a fine serata.

Grealish, notte brava: alcol, modelle e un conto salato

A raccogliere informazioni sulla notte brava di Grealish è stato il quotidiano The Sun, che ha ottenuto anche alcune testimonianze sulla serata dell'esterno inglese: "È arrivato intorno alle 22.45 ed era l'anima della festa - il racconto di uno dei presenti -. Era con quattro amici e c'erano modelle ovunque che circondavano il suo tavolo. Aveva anche una guardia del corpo che proteggeva il suo tavolo. Sembrava una scena da Wolf of Wall Street, come Leonardo Di Caprio: ha ballato e cantato fino all'una di notte, c'erano così tante bottiglie sul suo tavolo". The Sun ha condiviso anche alcune immagini di Grealish in maglietta bianca e camicia blu mentre fa festa sopra il suo tavolo. Una serata costosa per l'inglese, arrivata a costare 5mila sterline, che sta portando anche a numerose polemiche sulla sua condotta fuori dal campo in una stagione deludente e passata molto spesso in panchina.