Newcastle, Eddie Howe ricoverato per una polmonite: la nota del club

"Il Newcastle United - si legge nella nota ufficiale emessa dal club inglese - comunica che Eddie Howe si sta riprendendo in ospedale dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite. Il club continua ad estendere i suoi migliori auguri e il suo sostegno a Eddie e alla sua famiglia mentre continua il suo recupero. Jason Tindall e Graeme Jones - continua - guideranno la squadra contro il Crystal Palace e l'Aston Villa questa settimana, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a tempo debito".

Howe: "Non vedo l'ora di tornare"

Attraverso i canali ufficiali del Newcastle, lo stesso Eddie Howe ha voluto ringraziare tifosi e addetti ai lavori per il sostegno ricevuto in questi giorni: "Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno a che fare con il Newcastle United e con la comunità calcistica in generale per i messaggi e gli auguri. Hanno significato molto per me e per la mia famiglia. Voglio anche rendere omaggio al nostro incredibile servizio sanitario nazionale e al personale dell'ospedale che mi ha curato. Sono immensamente grato per le cure specialistiche che sto ricevendo e, dopo un periodo di recupero, non vedo l'ora di tornare al più presto".