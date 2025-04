Premier League, Newcastle a valanga sul Crystal Palace: bianconeri al terzo posto

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - Show del Newcastle nel recupero della 29esima giornata di Premier League. I 'Magpies' travolgono 5-0 il Crystal Palace, sorpassano il Nottingham Forest e salgono al terzo posto solitario in classifica, in piena zona Champions League. Altra partita da incorniciare per Sandro Tonali, autore dell'assist del momentaneo 3-0.