Brutta disavventura per il difensore svedese del Manchester United , Victor Lindelof : suo figlio di tre anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale con una grave ferita alla testa. Lindelof sarebbe dovuto subentrare nell'intervallo durante la sfida di Europa League dei Red Devils contro il Lione , giovedì scorso, ma ha dovuto abbandonare la partita e al suo posto è entrato Luke Shaw . Il tecnico dello United, Ruben Amorim si era limitato a parlare di problemi personali per Lindelof. Sua moglie Maja ha rivelato che è dovuto correre al capezzale dell'ospedale del figlio Francis dopo che il piccolo di tre anni era rimasto vittima di un terribile incidente domestico.

La moglie di Lindelof: "Nostro figlio Francis costretto a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica"

La moglie di Lindelof ha scritto: "Un'ora prima dell'inizio della partita con il Lione, la nostra babysitter ha chiamato e ci ha detto che erano su un'ambulanza diretti all'ospedale. Il mio figlio più piccolo, Francis, si era spaccato la testa. Stava inseguendo il fratello maggiore Ted Louie a casa ed era caduto dalla nostra scala di vetro. La sua fronte era divisa in due. È stato in ospedale sia giovedì sia venerdì. Ha dovuto sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per rimettere insieme la fronte. È stato sottoposto ad anestesia. È la prima volta che mi capita una cosa del genere con uno dei miei figli. È stata un'esperienza incredibilmente spiacevole, non è qualcosa che voglio rivivere".

"Francis è tornato in carreggiata, è un vichingo"

La consorte di Lindelof ha poi aggiunto e concluso: "L'operazione è andata bene e Francis è tornato in carreggiata. È un vichingo ed è tornato alla normalità. Tutti erano così preoccupati, ma lui continua la sua vita come se nulla fosse successo. I dottori dicono che avrà una grossa cicatrice sulla fronte. Ma non importa: sono solo felice che sia andata così bene". Lindelof è tornato in campo in Premier League contro il Wolverhampton. Lo United ha perso 1-0 a Old Trafford (gol di Sarabia).