Premier League, Matheus Nunes fa impazzire Guardiola: il Manchester City batte l'Aston Villa nel recupero

Con un gol in pieno recupero di Matheus Nunes, il Manchester City si aggiudica lo scontro diretto con l'Aston Villa, valevole per l'anticipo della 34esima giornata della Premier League. Un successo che permette agli uomini di Guardiola di raggiungere quota 61 in classifica e di superare momentaneamente Newcastle (fermo a 60) e Nottingham Forest, che si trova a 59 punti. L'Aston Villa resta invece fermo a 57, a pari punti (ma con una gara in più) con il Chelsea.