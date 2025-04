Vardy lascia il Leicester dopo 13 stagioni: l'annuncio

Vardy lascerà il Leicester dopo 13 stagioni

Arrivato nel 2012 dal Fleetwood Town per appena un milione di sterline, è arrivato a quasi 500 presenze con le Foxes, con cui ha vinto una storica Premier League con Ranieri nel 2016, oltre ad una FA Cup e un Community Shield. Con il Leicester è diventato anche il calciatore più anziano ad aver vinto la classifica dei marcatori di Premier League (33 anni) e il giocatore con il record di più partite consecutive a segno in campionato (11 partite).

Vardy, ecco quando l'ultima partita con il Leicester: la data

L'ultima partita di Vardy al King Power Stadium è in programma domenica 18 maggio, contro l'Ipswich Town: un momento per salutare una leggenda, non solo del Leicester, ma del calcio inglese e internazionale. Il club l'anno prossimo ripartirà dalla Championship dopo la pessima annata (retrocessione matematica quando mancano ancora cinque giornare alla fine del campionato), mentre l'attaccante 38enne ha specificato che non ha intenzione di ritirarsi: "Voglio continuare a giocare e a fare ciò che mi piace di più: segnare gol".