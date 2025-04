MANCHESTER (Inghilterra) - Erling Haaland gioca con il suo look: l’ infortunio alla caviglia lo sta costringendo a un lungo periodo di convalescenza, e l’attaccante del Manchester City cerca una nuova acconciatura per il suo ritorno in campo. Il bomber norvegese si è infortunato il mese scorso, nella sfida dei quarti di finale della FA Cup contro il Bournemouth. In queste settimane sta lavorando alacremente per poter tornare prima del termine della stagione, nella speranza che i suoi compagni possano qualificarsi per la finale di Coppa d’Inghilterra.

Haaland si taglia la chioma sui social

Il recupero riabilitativo di Haaland comprende un costante lavoro in palestra, la termoterapia, sessioni di cyclette in camera ipossica, dei massaggi fisioterapici e dello stretching con le fasce elastiche per fare esercizi di rieducazione alla caviglia infortunata. Tra una terapia e una seduta di lavoro in palestra l’attaccante ha trovato anche il modo di scherzare, utilizzando un filtro per la sua immagine che lo ha reso totalmente calvo. I tifosi del Manchester City sono rimasti sconcertati dal nuovo look del norvegese che dovrebbe essere pronto per il Mondiale per Club.