Premier, il Newcastle di Tonali torna a vincere: ora è terzo davanti a City e Chelsea

Aspettando il Liverpool , che domani contro il Tottenham potrebbe laurearsi campione d'Inghilterra , prosegue la 34ª giornata di Premier League. Ed arriva una vittoria importantissima per il Chelsea di Maresca in chiave Champions League. I Blues a Stamford Bridge vincono per 1-0 sull'Everton, con Jackson che decide la sfida al 27'. Con questo successo il Chelsea si porta momentaneamente al quinto posto (che in Premier vale l'accesso in Champions) con 60 punti, gli stessi del Nottingham Forest che domani sarà impegnato contro il Brentford.

Il Newcastle vince e vola al terzo posto

Riparte il Newcastle di Sandro Tonali, che torna a vincere piegando per 3-0 l'Ipswich (Isak, Burn e Osula) e si riprende il terzo posto in classifica con 62 punti davanti al Manchester City e al Chelsea. Vittoria importante per i bianconeri in una lotta infuocata per la qualificazione alla prossima Champions League, che vede 5 squadre raccolte in 5 punti a giocarsi gli ultimi tre posti disponibili. Nelle altre partite della giornata, il Brighton ha battuto il West Ham per 3-2, mentre il Fulham si è imposto pe 2-1 in casa del già retrocesso Southampton. Infine vittoria dei Wolves sul già retrocesso Leicester per 3-0.

