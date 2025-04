Slot omaggia Klopp e fa impazzire i tifosi del Liverpool: il gesto dopo il trionfo in Premier League

Premier League: la classifica

Liverpool, Slot omaggia Klopp dopo il trionfo in Premier League

Al termine del match infatti, Slot ha guidato il pubblico di Anfield in un coro dedicato al suo predecessore Jurgen Klopp, scandendone il nome sulle note di 'Life is life' degli Opus. Un omaggio che rappresenta in qualche modo la chiusura di un cerchio e un ringraziamento al collega tedesco che lo scorso anno, prima di lasciare il Liverpool dopo nove stagioni e tantissimi trofei conquistati, al termine della sfida contro il Wolverhampton aveva invitato i tifosi ad accogliere al meglio il suo successore, guidandoli in un coro a lui dedicato e sulle note dello stesso brano.

Premier League: risultati, tabellini e calendario