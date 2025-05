Incredibile in Premier League: gomitata fortuita all'arbitro Webb, Vardy fischia e interrompe il gioco

Episodio più che singolare quello che accaduto in Leicester-Southampton, gara valida per la trentacinquesima giornata di Premier League. L'arbitro Webb è caduto a terra in seguito a una gomitata fortuita. Resosi conto di quanto accaduto, con il direttore di gara impossibilitato a segnalare l'infortunio di cui era rimasto vittima, ci ha pensato Vardy a interrompere il gioco con l'ausilio del fischietto dello stesso Webb.