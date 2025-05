Nottingham Forest, paura per Awoniyi: operato d'urgenza dopo lo scontro sul palo

Il match tra Nottingham Forest e Leicester City , terminato 2-2, ha lasciato strascichi ben più gravi del semplice risultato sportivo. Durante la gara, l'attaccante nigeriano Taiwo Awoniyi si è gravemente infortunato nel tentativo di deviare in rete un cross di Anthony Elanga , finendo contro il palo della porta. Nonostante il dolore, il giocatore del Forest è rimasto in campo a causa dell'impossibilità di effettuare ulteriori cambi, ma la decisione si è rilevata rischiosa per la sua salute. Nelle ore successive infatti è stato necessario un intervento chirurgico d'urgenza all'addome, per fortuna riuscito senza problemi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail , l'episodio ha innescato un acceso confronto tra l'allenatore Nuno Espirito Santo e il presidente Evangelos Marinakis , che avrebbe rimproverato al tecnico la gestione dell'infortunio. "Purtroppo abbiamo dovuto giocare gli ultimi 10 minuti con un uomo in meno. Taiwo ci ha provato, ma il dolore era troppo forte. C'è stata un'incomprensione tra lo staff tecnico e quello medico", ha detto il tecnico del club.

Nottingham Forest, corsa all'Europa a rischio

L'infortunio di Awoniyi arriva in un momento decisivo della stagione per il Nottingham Forest. La squadra è attualmente settima in classifica in Premier League e pienamente in corsa per un posto in Europa: si trova a 1 punto di distanza dal sesto e quinto posto occupato rispettivamente da Aston Villa e Chelsea e a meno 3 punti dal club allenato da Pep Guardiola che occupa la quarta posizione. La squadra di Santo non viene da un periodo brillantissimo, dove ha raccolto solamente 5 punti nelle ultime 5 partite, ed ora dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale nelle rotazioni della squadra ed ora l'allenatore dovrà trovare delle soluzioni alternative. Il calendario poi di certo non aiuta, in quanto nelle ultime due giornate di campionato dovrà affrontare il West Ham in trasferta all'Olympic Stadium e successivamente in casa ospiterà il Chelsea in una sfida che vale l'intera stagione. Con una classifica così corta nella zona Europa, ogni punto può fare la differenza. Il Nottingham dovrà restare concentrato e unito per non vedere sfumare un traguardo che manca dalla fine degli anni '90.