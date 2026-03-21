Arsenal-Manchester City, orario e come vederla: disponibile anche in chiaro, ecco dove
L'Inghilterra mette in palio il primo trofeo della stagione. I cancelli di Wembley si aprono per la finale della Coppa di Lega, la Carabao Cup, tra l'Arsenal e il Manchester City. I Gunners, primi in classifica con nove punti di vantaggio (e una partita in più) in Premier League rispetto proprio al City, vogliono alzare la coppa. Lo stesso discorso per gli uomini di Guardiola, reduci in settimana dall'eliminazione dalla Champions League.
Arsenal-Manchester City, l'orario
Allo stadio di Wembley, di Londra, le due formazioni, dal destino avverso in Champions League, vogliono alzare al cielo il primo trofeo stagionale. La Coppa di Lega inglese manca da tanti anni nella bacheca delle due squadre. La partita è in programma domani, 22 marzo, con calcio d'inizio alle 17:30.
Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv
Arsenal-Manchester City sarà trasmessa in chiaro. La partita tra Gunners e Citizens sarà trasmessa gratuitamente. La finale di Carabao Cup sarà possibile guardarla sul canale YouTube di Cronache Di Spogliatoio.
Arsenal-Manchester City, dove vederla in streaming
La partita è possibile guardarla su smart tv, mobile e computer su YouTube, attraverso il canale "Cronache di Spogliatoio" a titolo gratuito. Potrete seguire la finale di Carabao Cup anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Arteta e Guardiola
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhanes, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. All: Guardiola.
L'Inghilterra mette in palio il primo trofeo della stagione. I cancelli di Wembley si aprono per la finale della Coppa di Lega, la Carabao Cup, tra l'Arsenal e il Manchester City. I Gunners, primi in classifica con nove punti di vantaggio (e una partita in più) in Premier League rispetto proprio al City, vogliono alzare la coppa. Lo stesso discorso per gli uomini di Guardiola, reduci in settimana dall'eliminazione dalla Champions League.
Arsenal-Manchester City, l'orario
Allo stadio di Wembley, di Londra, le due formazioni, dal destino avverso in Champions League, vogliono alzare al cielo il primo trofeo stagionale. La Coppa di Lega inglese manca da tanti anni nella bacheca delle due squadre. La partita è in programma domani, 22 marzo, con calcio d'inizio alle 17:30.