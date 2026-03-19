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La Champions League parla spagnolo: la Liga annienta la Premier 20-9!

In Spagna tutti pazzi per Barcellona, Real e Atletico Madrid che hanno eliminato Newcastle, Manchester City e Tottenham negli ottavi di finale
TagsChampions LeagueLigaPremier League

La Liga è in festa dopo la conclusione degli ottavi di finale di Champions League: Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona hanno eliminato, rispettivamente, Manchester City, Tottenham e Newcastle. Uno strapotere nei confronti dei club di Premier League celebrato in Spagna: "Tre vittorie su tre... con un punteggio complessivo di 20-9 contro squadre di Premier League nei tre turni a eliminazione diretta. La Champions League parla di nuovo spagnolo", scrive Marca. Il quotidiano spagnolo definisce il Real Madrid: "Una macchina da guerra che ha travolto il City, in un confronto ormai diventato un appuntamento fisso. Gli uomini di Guardiola non hanno potuto far altro che resistere all'assalto. Una vittoria schiacciante all'andata, con una prestazione impeccabile, e al ritorno, con la qualificazione già decisa, hanno trionfato di nuovo a Manchester, chiudendo la partita con un risultato complessivo di 5-1 e assicurandosi il passaggio diretto ai quarti di finale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Barcellona da impazzire: "Con il Newcastle in campo solo i blaugrana"

L'accento viene ovviamente posto anche sul trionfo del Barcellona, che ha pareggiato all'ultimo respiro al St'James Park di Newcastle (1-1), grazie a un calcio di rigore trasformato da Yamal prima di dilagare nel match di ritorno, con un un 7-2 da urlo, che ha entusiasmato i media iberici: "Tornati a casa, la partita è stata tutta un'altra storia. In campo c'era un solo colore: il blu e il rosso del Barça. Il Barça ha dominato, segnando ben sette gol e assicurandosi un posto diretto al turno successivo di Champions League, chiudendo con un clamoroso risultato complessivo di 8-3".

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"Atletico Madrid-Barcellona sarà una doppia sfida emozionante"

Applausi anche per l'Atlético Madrid, che ha vinto 5-2 la sfida di andata contro il Tottenham e ha gestito i tre gol di vantaggio senza sostanziali difficoltà. Pur perdendo 3-2: "Gli uomini di Simeone sono riusciti a mantenere il vantaggio in casa contro il Tottenham e ora sono concentrati sul prossimo turno, che, proprio come in Copa del Rey, li vedrà affrontare il Barcellona. Una partita emozionante, che senza dubbio garantirà a una squadra spagnola l'accesso alle semifinali di Champions League". La Liga esulta e sogna di arrivare fino in fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

La Liga è in festa dopo la conclusione degli ottavi di finale di Champions League: Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona hanno eliminato, rispettivamente, Manchester City, Tottenham e Newcastle. Uno strapotere nei confronti dei club di Premier League celebrato in Spagna: "Tre vittorie su tre... con un punteggio complessivo di 20-9 contro squadre di Premier League nei tre turni a eliminazione diretta. La Champions League parla di nuovo spagnolo", scrive Marca. Il quotidiano spagnolo definisce il Real Madrid: "Una macchina da guerra che ha travolto il City, in un confronto ormai diventato un appuntamento fisso. Gli uomini di Guardiola non hanno potuto far altro che resistere all'assalto. Una vittoria schiacciante all'andata, con una prestazione impeccabile, e al ritorno, con la qualificazione già decisa, hanno trionfato di nuovo a Manchester, chiudendo la partita con un risultato complessivo di 5-1 e assicurandosi il passaggio diretto ai quarti di finale".

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