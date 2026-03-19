La Champions League parla spagnolo: la Liga annienta la Premier 20-9!

La Liga è in festa dopo la conclusione degli ottavi di finale di Champions League: Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona hanno eliminato, rispettivamente, Manchester City, Tottenham e Newcastle. Uno strapotere nei confronti dei club di Premier League celebrato in Spagna: "Tre vittorie su tre... con un punteggio complessivo di 20-9 contro squadre di Premier League nei tre turni a eliminazione diretta. La Champions League parla di nuovo spagnolo", scrive Marca. Il quotidiano spagnolo definisce il Real Madrid: "Una macchina da guerra che ha travolto il City, in un confronto ormai diventato un appuntamento fisso. Gli uomini di Guardiola non hanno potuto far altro che resistere all'assalto. Una vittoria schiacciante all'andata, con una prestazione impeccabile, e al ritorno, con la qualificazione già decisa, hanno trionfato di nuovo a Manchester, chiudendo la partita con un risultato complessivo di 5-1 e assicurandosi il passaggio diretto ai quarti di finale".