Calafiori, sospiro di sollievo: l'infortunio non è grave. Ecco come sta

Per far capire quando Riccardo Calafiori sia ormai considerato una star basti pensare che ieri in Inghilterra i principali quotidiani chiedevano pareri agli esperti sul suo infortunio. Tutti concordavano che, vista la dinamica, il difensore dell'Arsenal e della Nazionale non avrebbe riportato problemi grandissimi. Fortunatamente, per Arteta, Spalletti e per lo stesso giocatore, che alla sfortuna e agli infortuni al ginocchio ha pagato già un conto salatissimo, è così: niente di grave, Calafiori ha solo un lieve problema al collaterale mediale.