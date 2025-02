Havertz, grave infortunio per l'attaccante dell'Arsenal: stagione finita

Stagione finita per Kai Havertz. L'attaccante tedesco ha riportato un grave infortunio al tendine del ginocchio nel corso del mini-ritiro di Dubai, a pochi giorni dall'eliminazione dell'Arsenal dalla Coppa di Lega. Domani l'impegno in casa del Leicester in Premier League, ma ora Mikel Arteta dovrà inventarsi qualcosa in zona offensiva, considerando il lungodegente Gabriel Jesus e i problemi fisici accusati da Saka e Martinelli nell'ultimo periodo.