Chelsea shock: Mudryk positivo a un test antidoping, rischia una lunga squalifica

Una brutta notizia sconvolge la giornata del Chelsea , secondo in Premier League a due punti dal Liverpool . Mykhailo Mudryk è risultato positivo a un test antidoping . L'attaccante ucraino non gioca dal 28 novembre, il tecnico Enzo Maresca aveva giustificato la sua assenza parlando di problemi di salute , ma a quanto pare il club aveva già cominciato un'indagine insieme allo stesso giocatore. Secondo il Daily Mail, la positività sarebbe stata causata da un integratore contaminato assunto all'estero , perché la sostanza coinvolta non è disponibile nel Regno Unito. Per il portale ucraino Tribuna si tratterebbe del meldonium , principio attivo che migliora il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno ai tessuti del cuore. In passato ne è risultata positiva la tennista russa Maria Sharapova , sospesa poi per 15 mesi.

Il Chelsea: "Collaboreremo con le autorità competenti"

Il Chelsea ha confermato la positività del test antidoping in un comunicato: "Il Chelsea Football Club può confermare che la Football Association ha contattato di recente il nostro giocatore Mykhailo Mudryk in merito a un risultato negativo riscontrato in un esame di routine. Sia il club sia Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono regolarmente sottoposti a test. Mykhailo ha confermato categoricamente di non aver mai utilizzato consapevolmente sostanze proibite. Sia Mykhailo che il Club collaboreranno ora con le autorità competenti per stabilire cosa ha causato il riscontro negativo. Il club non rilascerà ulteriori commenti".

Mudryk: "Non ho mai infranto alcuna regola"

È stato poi il turno di Mudryk con un post su Instagram: "Posso confermare di essere stato informato che un campione fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. Questa notizia è stata un completo shock, poiché non ho mai assunto consapevolmente sostanze proibite né infranto alcuna regola. Sto collaborando strettamente con il mio team per capire come possa essere successo. So di non aver fatto nulla di sbagliato e resto fiducioso di poter tornare presto in campo. Non posso aggiungere altro al momento a causa della riservatezza del procedimento, ma lo farò non appena possibile."

Cosa rischia Mudryk

L'esperienza di Mudryk al Chelsea non si può certo definire positiva: arrivato al Chelsea a gennaio 2023 per oltre 88 milioni di sterline dallo Shakhtar e con un ricco contratto di otto anni, l'ucraino non è mai riuscito a esprimere il suo massimo potenziale, segnando solo 5 gol in 53 presenze in Premier League. La situazione non è cambiata in questa stagione, a parte in Conference dove i Blues sono nettamente più forti dei suoi avversari. Si è aggiunta anche la batosta del test antidoping positivo: ora Mudryk rischia fino a quattro anni di squalifica, che potrebbero essere ridotti come accaduto di recente a Pogba. La FA lo ha già sospeso preventivamente appena ha saputo della positività al primo test, ora si attende il responso del secondo esame: in caso di ulteriore positività, scatterà la lunga squalifica.