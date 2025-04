Dall'Inghilterra: "Il Chelsea rischia l'esclusione dalle coppe europee"

Ancora in corsa in Conference League, dove affronterà il Legia Varsavia ai quarti di finale, il Chelsea deve fare i conti con alcune serie problematiche di natura finanziaria. Avendo violato il Financial Fair Play della UEFA, la squadra allenata da Enzo Maresca rischia addirittura l'esclusione dalle competizioni europee. Rispetto al limite di perdita triennale di 200 milioni di euro, non considerando la vendita della squadra femminile, i Blues avrebbero una perdita di 358 milioni di euro, con uno sforamento totale di 158 milioni. Secondo il Times, Il Chelsea sta negoziando un accordo che comporterebbe il pagamento di un'importante sanzione pecuniaria e l'accettazione di un piano di spesa in vista delle prossime tre stagioni. Qualora venissero superati nuovamente i limiti imposti dalla UEFA, si andrebbe chiaramente incontro a sanzioni più severe. La squadra, intanto, si prepara ad affrontare i tanti impegni in programma in questo mese di aprile, tra cui i quarti di Conference League, competizione nella quale incontrerebbe la Fiorentina di Palladino in un'ipotetica finale.