Dalla Spagna: Chelsea pronto a sborsare 60 milioni per Huijsen

Il Chelsea si inserisce su Huijsen

E se il Real Madrid sembrava in pole per assicurarsi il talento classe 2005, secondo quanto riportato dal quotidiano As, il Chelsea sarebbe pronto a inserirsi con decisione nella corsa. I Blues sarebbero disposti a versare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro per portarlo a Londra, mettendolo subito a disposizione di Enzo Maresca, anche in vista del Mondiale per Club.

Il Real Madrid potrebbe defilarsi

Huijsen, da parte sua, non sarebbe contrario all’idea di continuare la sua crescita in Premier League. Il Real, invece, potrebbe rivedere le proprie strategie, anche alla luce dell’esplosione di un altro giovane talento come Asencio, e decidere di non forzare la mano.