Chiesa e l'incognita vittoria Premier League con il Liverpool: perché potrebbe non essere campione

Il Liverpool è riuscito finalmente a ottenere l'artimetica certezza della vittoria della Premier League. Campionato dominato dall'inizio alla fine dalla squadra di Slot che ha fatto partire la festa ad Anfield dopo la vittoria casalinga contro il Tottenham. In mezzo al campo a correre per evitare i gavettoni dei compagni e a festeggiare c'era anche Federico Chiesa, il secondo italiano di sempre a vincere la Premier dopo Mario Balotelli 13 anni. L'ex Juve però ha avuto un ruolo meno impattante rispetto a Super Mario. Nonostante i tifosi più volte hanno chiesto di farlo giocare di più, Slot in campionato gli ha fatto fare appena 33 minuti in 4 partite. Spazio ridotto che rischia di non fargli ricevere la medaglia della vittoria.