L'aeroporto di Liverpool brutale contro Alexander-Arnold: ha dovuto cambiare l'emoticon...

I tifosi del Liverpool non hanno preso bene (per usare un eufemismo) l'addio a parametro zero di Trent Alexander Arnold. Per quasi tutta la stagione, il terzino, nato e cresciuto a Liverpool e da sempre tifoso dei Reds, è stato preso di mira dai suoi propri tifosi: il contratto era in scadenza e lui non dava segni per rinnovarlo, come invece avevano fatto altre due bandiere come Salah e Van Dijk. Un immobilismo che, come pronosticabile, ha portato all'addio e alla firma per il Real Madrid. Ora l'inglese giocherà il Mondiale per Club con i Blancos, ma le conseguenze del suo addio continuano a farsi sentire.