Salah, niente addio al Liverpool dopo l'esonero di Slot? I tifosi sui social lanciano la "petizione"

I tifosi del Liverpool sembrano convinti che Mohamed Salah cambierà idea riguardo al suo addio al club dopo l'esonero di Arne Slot . Sui social i supporters sono scatenati dopo la scelta del club inglese di interrompere il rapporto professionale con il tecnico che nel 2025 ha vinto la Premier League alla guida dei Reds .

Salah e Slot, una stagione tra frecciate e tensioni

Salah aveva criticato pubblicamente l'olandese in diverse occasioni durante la stagione e i tifosi pensano che ci possa essere una via per il ritorno dell'egiziano. A dicembre il beniamino dei tifosi si era scagliato clamorosamente contro il suo allenatore per la prima volta, accusando il club di averlo scaricato e dichiarando che il suo rapporto con Slot era compromesso. Nel corso della faida, Slot si è sentito costretto a rispondere alle continue critiche di Salah e qualche settimana fa ha lanciato una frecciatina all'esterno.

Salah e la critica al gioco di Slot inneggiando a Klopp

Più recentemente, però, dopo aver annunciato che avrebbe lasciato il Liverpool quest'estate, Salah aveva a sua volta lanciato una frecciata a Slot, criticando il suo stile di gioco. Dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Aston Villa, aveva esortato un Liverpool "in rovina" a tornare allo stile di gioco heavy metal di Jurgen Klopp.

I tifosi del Liverpool scatenati su social: "Salah ora può restare"

Come riportato dal Sun un tifoso ha scritto: "Sento che Mo Salah tornerà in campo dopo l'esonero di Slot". Un altro fan commentato: "Mo Salah è tornato, ora che Arne Slot è stato cacciato?".

Un altro ancora ha scritto: "Mo Salah sta per prolungare il suo contratto, non se ne andrà più". Una sorta di tacita petizione. Nella stagione 2025/26, Salah ha registrato il peggior bottino di gol in Premier League della sua carriera con il Liverpool, segnando solo sette reti in una stagione deludente per il tre volte vincitore del premio di miglior giocatore dell'anno della PFA.