Guardiola furioso in conferenza: "Processo al City? So cosa si aspettano tutti..."

Il Manchester City si prepara ad affrontare una sfida extra-campo che potrevve concludersi anche con una pesante penalizzazione. Il club inglese è accusato di 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario e lunedì la società dovrà partecipare a un'udienza per difendersi da questa valanga che rischia di travolgerla. Sulla vicenda è intervenuto anche il tecnico Pep Guardiola , che durante le ore del processo sarà impegnato a preparare l'esordio stagionale in Champions League contro l' Inter , in programma mercoledì 18 settembre.

Guardiola contro tutti

L'allenatore del Manchester City, che oggi affronterà il Brentford per la quarta giornata di Premier League, ha risposto così alle domande dei giornalisti sul rischio di condanna per il club: "Va bene così, inizia presto e spero che finisca presto. Toccherà ad un comitato indipendente decidere e non vedo l'ora di conoscere la decisione. Sono contento che finalmente si cominci, vedremo". Prima di concludere il discorso, l'ex Barcellona ha voluto lanciare un messaggio contro i detrattori del City: "So cosa si aspettano tante persone, ricordo bene cosa leggo sui giornali da molti, molti anni".