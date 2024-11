Manchester City, dopo Guardiola tocca a Haaland: pronto un rinnovo da capogiro

Il Manchester City avrebbe convinto Pep Guardiola a rinnovare il suo contratto, ora in scadenza nel 2025, almeno per un'altra stagione e con opzione fino al 2027. L'accordo con il tecnico spagnolo dovrebbe essere ufficializzato a breve e non dovrebbe conterenere clausole per una eventuale separazione anticipata, qualora il club venisse penalizzato nella vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto riguardo il Fair Play Finanziario. Risolta la situazione del tecnico, ora è il turno del norvegese Erling Haaland. Il bomber ex Borussia Dortmund è arrivato nell'estate del 2022 e finora ha realizzato 105 gol in 114 apparizioni in maglia citizen. Il suo contratto scadrà nel 2027, ma l'interesse di altri grandi club ha spinto il Manchester ad anticipare i tempi. Ecco l'offerta da capogiro pronta per il rinnovo di Haaland.