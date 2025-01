Guardiola ai ragazzi che chiedono l'autografo: “Conosco le vostre facce, andate a scuola”

Pep Guardiola è stato il protagonista di un duro sfogo nei confronti di alcuni cacciatori di autografi : ragazzi che si fanno firmare dei cimeli da personaggi dello spettacolo e dello sport, per poi rivenderli online e guadagnarci. In un filmato diffuso sui social e diventato virale, il tecnico del Manchester City prova a dare una lezione ai ragazzi che erano di fronte a lui.

Guardiola, la lezione impartita ai cacciatori di autografi

"Non venite più, non firmerò più nulla, conosco le vostre facce. Andate a scuola e preparatevi, siete giovani, non state qui a sprecare il vostro tempo", ha detto Guardiola rivolgendosi ai ragazzi che gli presentavano oggetti da firmare. "Volete vivere la vostra vita facendo questo? Onestamente? Volete passare il resto della vostra vita facendo questo? Preparatevi meglio, porca miseria. Quali sono i vostri sogni? Fate altro".