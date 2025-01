Haaland, la bellissima lettera ai difensori: “Scusatemi…”

Erling Haaland si lega al Manchester City per i prossimi dieci anni. Nonostante il periodo difficile della squadra, l'attaccante ha deciso di prolungare il suo contratto fino al 2034 . Per annunciarlo, il City ha pubblicato un video su Instagram con il norvegese che scrive una lettera speciale.

Haaland annuncia il rinnovo e si scusa con i difensori: la lettera

Lettera che è indirizzata ai difensori della Premier League. Ecco cosa scrive: "Cari difensori, ho riflettuto su questi ultimi anni insieme. Come in ogni relazione ci sono stati alti e bassi: è naturale. Sì, abbiamo combattuto, ma mi avete spinto ad essere la versione migliore di me. Sono circolate tante voci nell’ultimo periodo, ho capito il perché: a volte vorreste non avermi nei paraggi. Ma credo che abbiamo bisogno l’uno dell’altro. In altre parole, voi mi completate. Tutto quello che ho da dire è: scusatemi, resto qui. Erling".