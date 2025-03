Manchester City, 20 tiri fuori: Guardiola se la prende con il pallone. Scoppia la polemica in Inghilterra

Chi lo conosce sa bene che Pep Guardiola ha un'attenzione maniacale per tutto ciò che ruota intorno alla sua squadra, ogni dettaglio per lui è fondamentale e sabato ne ha notato uno che lo hatto impazzire . Nei quarti di Fa Cup il suo Manchester City ha eliminato il Plymouth , penultimo in Championship eppure giustiziere del Liverpool capolista in Premier agli ottavi, faticando più del previsto. I Citizens hanno comunque dominato effettuando 29 tiri , ma ben 20 sono finiti fuori dallo specchio della porta . Molti penserebbero a una giornata storta dei giocatori del City, ma non Guardiola che ha individuato il colpevole : "La palla che si usa in Champions League è eccezionale, la palla che si usa in Premier League è eccezionale, questa che si usa in Fa Cup non lo è . È un pallone difficile da controllare . In molti anni è successo in Fa Cup e Carabao Cup, so che è un business e si arriva ad accordi. Sapete quanti tiri sono andati fuori per questo? Guardate le altre partite, normalmente la palla va dentro da molti di questi tiri ".

Football Association: "Il pallone di Mitre soddisfa tutti i requisiti"

Effettivamente in ogni competizione in cui il Manchester City è impegnato vengono usati palloni di marchi differenti: per Guardiola quelli di Nike in Premier e quelli di Adidas in Champions sono perfetti, ma quello di Mitre usato in Fa Cup è pessimo, mentre qualche settimana fa il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta (non a caso ex vice del catalano) si era lamentato per il pallone di Puma usato in Carabao Cup dopo la sconfitta con il Newcastle: "Questi palloni volano troppo". Il commento di Pep ha scatenato polemiche in Inghilterra, tanto che un portavoce della Football Association ha dovuto rispondere alle accuse: "Il pallone Ultimax Pro di Mitre, utilizzato nell'Emirates Fa Cup e in tutte le altre competizioni della Fa, è stato testato in conformità con i test della Fifa. Tutti i palloni da calcio utilizzati nel calcio professionistico devono soddisfare la certificazione Fifa Quality Pro e questo pallone soddisfa tutti i requisiti dei test. Insieme a Mitre, sappiamo che la preferenza è soggettiva, ma siamo certi che la palla si comporti bene. Con oltre 350 gol segnati finora nella competizione a eliminazione diretta, fornisce un elemento entusiasmante a un torneo così competitivo". La federazione quindi non mette assolutamente in dubbio la qualità del pallone, perciò i giocatori del City dovranno farsene una ragione se vorranno arrivare fino in fondo nella coppa più antica del mondo, e l'occasione è ghiotta perché tutte le altre big inglesi sono già state eliminate.