Guardiola e la stagione pessima del City: “Non meritiamo neanche un orologio”

Quinto posto momentaneo in Premier League a 22 punti di distacco dal Liverpool primo, eliminazione agli ottavi di finale di Carabao Cup ed eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Real Madrid. Il Manchester City sta vivendo la peggiore stagione da quando Pep Guardiola siede sulla panchina, quindi dal 2016. Nonostante ciò, il City ha ancora la possibilità di vincere due trofei, il Mondiale per Club e la FA Cup . "Non ci meritiamo nemmeno un orologio" ha però dichiarato l'allenatore spagnolo.

Guardiola: "Non ci meritiamo alcun bonus"

Nella semifinale di FA Cup, il Manchester City affronterà il Bournemouth: "Hanno un modo speciale di giocare. Funziona davvero bene". Oltre alla coppa inglese, la società spera anche nel successo del Mondiale per Club, che andrà in scena a giugno negli Stati Uniti. In caso di vittoria, però, Guardiola non vorrebbe un riconoscimento: "Non meritiamo alcun bonus. Non questa stagione. Non ci meritiamo nemmeno un orologio"