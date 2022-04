"Il Manchester United ha scelto il successore di Rangnick"

Il Manchester United avrebbe deciso chi prenderà il posto di Ralf Rangnick la prossima stagione: secondo quanto riportato da Espn , la scelta sarebbe ricaduta in maniera definitiva sull'attuale allenatore dell' Ajax Erik Ten Hag . L'olandese, quindi, avrebbe battuto la concorrenza di tanti altri big del mestiere a partire da Pochettino . ma i Red Devils avrebbero sondato anche le opzioni relative a Lopetegui , Luis Enrique e Tuchel . L'olandese sarebbe stato scelto per motivazioni di natura economica: infatti, liberarlo dal contratto che attualmente lo vincola ai lancieri costerebbe agli inglesi 2 milioni di € , mentre per Pochettino lo United dovrebbe sborsarne 18 . Inoltre, la recente sconfitta in Champions contro il Real Madrid gli avrebbe fatto ancor più perdere terreno rispetto all'allenatore olandese.

Ma la sua scelta dividerebbe lo spogliatoio

Addirittura, Ten Hag potrebbe essere annunciato già nelle prossime settimane, secondo quanto riferito da Sky Sports. Ma la sua scelta potrebbe spaccare ancor di più uno spogliatoio che già non sarebbe molto unito di suo: infatti, se da una parte alcuni giocatori sarebbero contenti di essere allenati da Ten Hag, dall'altra ci sono invece altri che preferirebbero Pochettino per via delle sue precedenti esperienze in Premier League sulle panchine di Tottenham e Southampton. Nel caso in cui venisse scelto, Ten Hag diventerebbe il secondo allenatore olandese nella storia dei Red Devils dopo Van Gaal. Quindi al tecnico della squadra di Amsterdam potrebbe toccare il difficile compito di fare i conti con uno spogliatoio che sarebbe diviso su tutto, e con una squadra che è sempre più lontana dal qualificarsi per la prossima Champions League.