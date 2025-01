Amorim su Rashford: "Metterò anche il preparatore dei portieri al suo posto"

Marcus Rashford continuerà a non far parte dei piani di Ruben Amorim . La conferma arriva dallo stesso manager del Manchester United , che ha consolidato la sua posizione dopo il successo maturato in casa del Fulham . L'attaccante inglese è da tempo sul mercato e attende una nuova sistemazione.

Amorim sull'esclusione di Rashford: "Se le cose non cambiano, io non cambierò"

Sull'esclusione di Marcus Rashford, ormai ai margini della rosa del Manchester United, Ruben Amorim non ha usato troppi giri di parole al termine della sfida vinta con il Fulham in Premier League: "La situazione di Rashford? Il motivo è l'allenamento, se le cose non cambiano, io non cambierò. Metterò anche il preparatore di portieri Vital prima di un giocatore che non dà il massimo ogni giorno. Io non cambierò in quel reparto", ha precisato con fermezza l'ex allenatore dello Sporting Lisbona, confermando la rottura con il classe '97.