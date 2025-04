Paura per la moglie di Onana: rapinata per il rolex e la borsa da 73mila euro

Paura per la moglie del portiere del Manchester United ed ex Inter , Andre Onana : è stata derubata per strada di una borsa Hermes Birkin di Hermès del valore di 62.000 sterline (circa 73mila euro ) e di un orologio Rolex . Lo rivela MailOnline secondo cui "si ritiene che Melanie Kamayou sia stata presa di mira il 29 marzo nel pittoresco villaggio di Alderley Edge , soprannominato il Knightsbridge del Nord. La rapina sarebbe avvenuta nel parcheggio di un ristorante italiano . Il ladro è fuggito dopo il furto. Un 25enne della zona di Wibsey, a Bradford, è stato accusato di rapina di valore elevato. È comparso venerdì davanti al Tribunale di Chester".

Melania Kamayou è sposata con Onana nel 2023: dove è stata derubata

La signora Kamayou è sposata con Onana dal 2023. Si è trasferita nel Regno Unito con lui quando è passato al Man Utd dall'Inter nell'estate di quell'anno. La coppia si è stabilita in un villaggio noto per essere una meta ambita dai calciatori della Premier League. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand e Wayne Rooney hanno vissuto in questa zona quando giocavano per il Manchester United. Più di recente, il villaggio ha ospitato Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson e Raheem Sterling. È anche la patria di alcune delle supercar più costose al mondo, che attraggono appassionati di motori e fotografi da tutto il paese, ricorda MailOnline.