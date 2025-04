"Onana fuori dai convocati dello United per gli errori con il Lione"

Non è certo il periodo migliore della carriera di André Onana , protagonista di una stagione negativa con il Manchester United . Tanti gli errori commessi dal portiere, tra cui le due incertezze nell'ultima partita dei Red Devils contro il Lione di Nemanja Matic , che prima dell'inizio della sfida lo aveva definito "uno dei peggiori portieri della storia dello United". È evidente che il camerunense non è in forma, così il tecnico Ruben Amorim ha deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati per l'incontro di Premier League di oggi con il Newcastle di Sandro Tonali . Una scelta che ha fatto discutere la stampa inglese, che ha ricordato anche un episodio accaduto fuori dal campo che ha scosso il camerunense.

L'episodio che ha scosso Onana

Nei giorni scorsi, infatti, la moglie di Onana è stata aggredita a Londra da un ladro che le ha rubato l'orologio e la borsa. Un evento traumatico per lei ma anche per la sua famiglia, compreso ovviamente il portiere. Secondo la BBC, Amorim ha deciso di concedere al camerunense un turno di riposo non solo per gli errori in campo, ma anche per potersi riprendere emotivamente dopo l'accaduto. Per l'ex interista sarà la prima partita saltata in Premier League da quando è arrivato a Manchester nell'estate 2023, dopo 69 giornate consecutive. Contro il Newcastle lo sostituirà il turco Altay Bayindir, all'esordio nel campionato inglese dopo aver giocato sei gare in stagione tra FA Cup, Coppa di Lega ed Europa League.