Giggs e il retroscena sull'ex allenatore: "Mi diede un pugno sullo stomaco"

Ryan Giggs ha rivelato un aneddoto piuttosto singolare sul suo primo incontro con Louis van Gaal, avvenuto in Olanda quando l'ex leggenda del Manchester United volò per conoscere il nuovo allenatore dei Red Devils. Parlando al podcast Rio Ferdinand Presents, Giggs ha ricordato: "Ci incontrammo in una stanza d’albergo. Louis era visibilmente arrabbiato."