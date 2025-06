Tottenham, Thomas Frank è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale

Si apre un nuovo ciclo per il Tottenham , reduce dalla vittoria dell'Europa League contro il Manchester United. La prossima stagione, sarà Thomas Frank a guidare gli Spurs in Premier League e, soprattutto, in Champions League. L'ex Brentford è il prescelto per il dopo Postecoglou , come annunciato sui propri canali ufficiali dal club del Nord di Londra. Progetto triennale .

Thomas Frank è il nuovo allenatore del Tottenham: l'annuncio ufficiale

Questa la nota ufficiale con cui il Tottenham ha accolto Thomas Frank e il suo staff: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Thomas Frank come nostro nuovo allenatore, con un contratto fino al 2028. Thomas ha una vasta esperienza nel calcio inglese, avendo iniziato a lavorare con il Brentford nel 2016, diventando uno dei manager attualmente più longevi in Premier League. Durante il suo periodo al Brentford ha trasformato il club, portandolo dalla Championship a una squadra consolidata della Premier League, superando costantemente e in modo significativo le aspettative per un lungo periodo. In Thomas stiamo nominando uno degli allenatori più progressisti e innovativi nel mondo del calcio. Ha un comprovato record nello sviluppo dei giocatori e della squadra - si legge - e non vediamo l’ora che guidi la squadra mentre ci prepariamo per la prossima stagione".

Lo staff di Thomas Frank

Cambia anche lo staff tecnico degli Spurs: "Thomas - prosegue il Tottenham - sarà affiancato da Justin Cochrane (assistente allenatore della prima squadra), Chris Haslam (responsabile della performance e assistente allenatore della prima squadra) e Joe Newton (analista allenatore della prima squadra), provenienti dal Brentford, mentre Andreas Georgson (assistente allenatore della prima squadra) arriverà dal Manchester United".