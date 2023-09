Neymar da dimenticare: cosa è successo in Al Hilal-Al Shabab

ROMA - Fino ad ora Neymar non è riuscito a lasciare il segno nella sua nuova avventura in Arabia Saudita, anzi. L'acquisto dell'Al Hilal, che ha versato 90 milioni di euro al Psg, non sta rendendo quanto ci si aspettava, con Neymar ancora incredibilmente a secco nelle 4 gare giocate con il suo nuovo club (solo due assist). E nell'ultima sfida, vinta 2-0 contro l'Al Shabab con le reti di Koulibaly e Mitrovic, Neymar ha anche sbagliato un calcio di rigore.