Cristiano Ronaldo in Iran scatena un putiferio: rischia 100 frustate

RIAD (Arabia Saudita) - Si torna a parlare di Cristiano Ronaldo, ma non per le sue gesta in campo. Il portoghese, infatti, è tornato al centro dell'attenzione soprattutto in Iran, dove CR7 si è recato con l'Al Nassr per giocare contro il Persepolis una gara valida per la Champions League asiatica. Ronaldo, se dovesse tornare in Iran, rischierebbe di essere punito con 100 frustate per un motivo che non ha nulla a che fare con il campo.