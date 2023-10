Benzema e la solidarietà agli abitanti di Gaza: il messaggio

Il mondo intero resta con il fiato sospeso per quanto sta accadendo in questi giorni nella guerra tra Hamas e Israele e ovviamente anche i calciatori non possono non dire la loro davanti al dramma che sta coinvolgendo moltissimi innocenti. Il Pallone d'Oro Karim Benzema, musulmano praticante, ha espresso la massima solidarietà agli abitanti di Gaza.