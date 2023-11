Neymar dopo l'operazione: "È andato tutto bene. Ora il recupero"

ROMA - "È andato tutto bene. Grazie per i vostri messaggi e ora è il momento di concentrarsi sul recupero": è quanto si legge in una delle storie pubblicate da Neymar sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il brasiliano si è infortunato durante il match tra Brasile e Uruguay e si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e anche una lesione del menisco. L'operazione, durata oltre quattro ore, è stata effettuata a Belo Horizonte. Neymar potrebbe rientrare in campo a giugno del 2024. "Tornerò il prima possibile", ha aaggiunto il brasiliano, sui canali social del proprio club, l'Al Hilal.