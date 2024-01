"Benzema fuori rosa: perché Gallardo lo ha escluso dall'Al Hittiad"

Benzema assente alla ripresa degli allenamenti

Adesso, stando a quanto riferisce Marca, il giocatore francese non si è presentato quando l'Al Ittihad è tornato ad allenarsi ed è stato escluso dalla rosa per il ritiro che la squadra svolgerà a Dubai la prossima settimana. A dicembre si diceva che il giocatore si fosse recato a Madrid per monitorare un infortunio, dopo aver saltato alcuni allenamenti. Invece: "Come gli altri suoi compagni di squadra, Benzema ha avuto tempo fino al 12, venerdì scorso, per tornare a disposizione di Marcelo Gallardo, ma non si è presentato ed è stato messo fuori rosa".