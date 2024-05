Benzema chiede all'Al Ittihad di tornare al Real Madrid: il motivo

Benzema torna al Real Madrid , ma ovviamente non per indossare la camiseta bianca. L'attuale attaccante dell'Al Ittihad ha rimediato un infortunio al piede e ha chiesto al club saudita di poter essere seguito dai medici della squadra spagnola. La risposta è stata positiva, come annunciato dall'Al Ittihad attraverso una nota pubblicata sui social .

Benzema, il comunicato dell'Al Ittihad

Come si legge nella nota, "Karim Benzema è tornato al Real Madrid per sottoporsi agli esami medici relativi all'infortunio subito in questa stagione, in coordinamento tra l'équipe medica dell'Al Ittihad e il Real Madrid". Sarà una settimana di controlli dettagliati per l'attaccante che vuole recuperare dall'infortunio che l'ha condizionato per tutto l'arco della stagione. Con l'Al Ittihad, Benzema ha totalizzato 29 presenze in stagione e messo a segno 12 gol.