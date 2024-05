Ronaldo, errore incredibile nel big match! L'Al-Hilal ringrazia e pareggia

Ronaldo, media di un gol a partita in stagione

I numeri di Ronaldo in Saudi Pro League restano comunque da urlo: 29 presenze, 33 gol e 11 assist in campionato a cui vanno a sommarsi i 6 in 8 partite realizzati nella AFA Champions League e i 3 in altrettante partite di King's Cup. Totale di totale di 42 gol in 42 partite.