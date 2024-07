Blanc nuovo allenatore dell'Al-Ittihad: ora è ufficiale

Blanc è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad

L'arrivo dell'allenatore è stato annunciato dal club sui social e ha già incontrato i giocatori che hanno iniziato il lavoro in palestra. Il contratto di Laurent Blanc è comunque mostruoso: 8 milioni di euro più 2 di bonus. Numeri molti più alti rispetto a quelli ipotetici di Pioli, che sembrava vicino alla firma di un contratto da 6 milioni di euro (QUI per i dettagli). Si tratta della seconda esperienza delll'allenatore in Medio Oriente dopo la permanenza all'Al-Rayyan, club del Qatar, tra il 2020 e il 2022.