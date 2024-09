Smalling, autogol ed espulsione: esordio da incubo in Arabia Saudita

Esordio da incubo per Chris Smalling con l’ Al Feiha : autogol ed espulsione. Prima da titolare, prima da dimenticare per l’ex difensore della Roma , ceduto al club saudita negli ultimi giorni di mercato.

Smalling, partita da incubo

Al 6' Smalling ha sbloccato la partita permettendo all’Al-Raed di portarsi in vantaggio con uno sfortunato autogol. Nel secondo tempo, con la sua squadra sotto di tre gol, il giocatore inglese ha rimediato due cartellini gialli in quattro minuti imboccando anzitempo il tunnel degli spogliatoi. In inferiorità numerica dal 55', l'Al Feiha è stato definitivamente travolto: 0-5.