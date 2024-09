Sergio Rico torna a giocare dopo lo spaventoso incidente a cavallo

Sergio Rico riparte dall'Arabia Saudita. Dopo lo spaventoso incidente a cavallo del 28 maggio 2023, che lo aveva ridotto in gravissime condizioni, il portiere spagnolo torna a giocare e lo fa in Saudi League, dove ha deciso di sposare il progetto dell'Al-Gharafa SC. Il classe '93 aveva ripreso ad allenarsi lo scorso mese di aprile, in seguito al via libera dei medici.