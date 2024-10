Neymar, incubo finito: torna in campo a un anno dall'infortunio

Era l'ottobre del 2023 quando Neymar subì l'infortunio più brutto della sua carriera nella sfida contro l'Uruguay con il suo Brasile: rottura di crociato e menisco a pochi mesi dal trasferimento all' Al-Hilal . Di fatto i tifosi del club saudita l'avevano visto in campo appena per cinque partite (dove ha segnato un gol e ha messo a referto tre assist). Fino a oggi, quando a un anno di distanza è tornato in campo .

Neymar torna in campo: manita dell'Al-Hilal

Jorge Jesus ha fatto entrare Neymar al 77' della sfida contro l'Al-Ain allenato da Hernan Crespo nella Champions League asiatica. Un ritorno speciale per il brasiliano dopo il terribile infortunio. Il ritorno che avviene tra l'altro in una partita pazza dove l'Al-Hilal ha vinto in trasferta per 5-4: la sblocca Renan Lodi, pareggia Rahimi, poi sauditi sul doppio vantaggio con Milinkovic-Savic (su assist di Cancelo) e Al-Dawsari. Sanabria accorcia le distanze nel secondo tempo, ancora Al-Dawsari per il 4-2 e Rahimi per il terzo gol della squadra di Crespo. Al-Dawsari chiude la tripletta, poi si infortuna e fa posto a Neymar. L'ultimo gol dell'Al-Ain arriva al 96' su rigore con Rahimi.