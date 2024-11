Neymar compra una casa super lusso con l’ascensore per la macchina: costa uno sproposito

Neymar torna a far parlare di sé e non per una delle sue straordinarie giocate sul rettangolo di gioco. Falcidiato dagli infortuni nel corso della sua sfortunata esperienza all'Al-Hilal, l'ex stella di Barcellona e Psg non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Nonostante le voci relative ad un suo possibile ritorno in Brasile, il fuoriclasse brasiliano ha deciso di acquistare un meraviglioso attico nei vicini Emirati Arabi Uniti.