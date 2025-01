Incredibile in Arabia, offerti 50 mila dollari per giocare a calcio: i dettagli

L'Arabia Saudita sta cercando di far crescere il proprio movimento calcistico da anni. A partire da giocatori con stipendi da capogiro fino alla costruzione di stadi mozzafiato, il campionato arabo è ora pronto al prossimo passo: migliorare il livello delle categorie inferiori per aumentare l'interesse nazionale. A tal riguardo l'ultima idea sarebbe quella di reclutare calciatori per la terza divisione offrendo loro contratti di quattro mesi a 50 mila dollari , oltre ad alloggio e spostamenti inclusi. L'aspetto incredibile è che, come si legge sulla piattaforma FutbolJobs, qualunque calciatore abbia alcuni "semplici" requisiti può fare richiesta a partecipare.

Chi può fare richiesta per giocare in Arabia

Fare il calciatore nella terza o quarta categoria dell'Arabia Saudita per 50 mila dollari in quattro mesi è un'opportunità che la federazione araba offre ai calciatori che siano in possesso di alcuni requisiti. Sempre come esposto da FutbolJobs, è necessario avere un profilo Transfermarkt, un passaporto sportivo o un certificato di licenza, essere un calciatore libero senza alcun contratto attualmente valido e avere esperienza in campionati di livello simile o superiore. Per una questione di scouting, poi, è necessario poter inviare un video in cui si dimostra il proprio livello calcistico. Infine, il contatto deve essere diretto con il calciatore o con un agente che abbia pieno controllo della sua carriera. L'iniziativa ha dell'incredibile, ma considerando la rapida ascesa del calcio arabo non è impossibile che prenda piede.