Nedved "cita" la Juve in Arabia Saudita: cosa ha detto

Pavel Nedved , che qualche giorno fa è diventato il nuovo direttore sportivo dell'Al Shabab , ha rilasciato le prime dichiarazioni in Arabia Saudita nel pre-partita del match contro l'Al Ahli, citando indirettamente anche la Juventus : "Perché ho scelto questa società? Molto semplice, amo questi colori (bianconeri, come la Juve, ndr) e il club mi ha chiesto di venire qui. Sono felice di questo e ringrazio al presidente. Vorrei portare qualcosa di mio, la mia esperienza nel calcio, la mia determinazione e la dedizione al lavoro. Vorrei vincere qualcosa di molto importante con Al Shabab ".

Al Shabab, Nedved: "Sappiamo cosa fare sul mercato"

In conclusione, sul mercato: "Sappiamo cosa faremo per questo team. Ma in questo periodo vorrei controllare e studiare la squadra per darmi un po' di tempo per capire di cosa abbiamo bisogno. Siamo una buona squadra, ma vogliamo diventare una grande squadra".

Nedved torna nel mondo del calcio dopo due anni

Per Nedved è un ritorno nel mondo del calcio dopo più di due anni di assenza: il 28 novembre 2022 si era dimesso insieme a tutti i membri del consiglio di amministrazione della Juventus, in cui ricopriva il ruolo di consigliere d'amministrazione dal lontano 2010.

I giocatori e l'allenatore dell'Al Shabab

Pavel Nedved avrà a disposizione giocatori di livello come Giacomo Bonaventura, Yannick Carrasco, Daniel Podence e Wesley Hoedt. La squadra occupa attualmente il sesto posto in classifica, a 13 punti dall’Al Ittihad capolista dopo 13 giornate. Sul fronte mercato, il club punta a rinforzarsi con Martin Dubravka e Miguel Almiron del Newcastle. Infine, l'allenatore è un nome noto al calcio italian: Fatih Terim, ex tecnico di Fiorentina e Milan.